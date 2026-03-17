Gala Caldirola publica primeras fotos con Luis Jiménez y así reaccionan sus seguidores: “Aura” - Chilevisión

Gala Caldirola se dio una nueva oportunidad en el amor, comenzando una relación nada menos que con Luis Jiménez.

Tras la confirmación del Mago de que estaban juntos, llegó el turno de la española de ratificar el romance con una tierna publicación en sus redes sociales.

Si bien ya había subido una foto la semana pasada, la influencer compartió dos nuevas imágenes junto al ex futbolista nacional.

Seguidores de Gala reaccionan a su relación con Luis Jiménez

El posteo generó rápida reacción de los seguidores de la chica reality, quienes la felicitaron por estar dando este importante paso personal.

Si bien hubo algunos que los cuestionaron, Gala optó por ignorarlos y quedarse con los usuarios que valoraron esta nueva etapa.

"Se ve buen aura", "disfruten este camino" o "se merece todo lo bueno" fueron solamente algunos de los comentarios en Instagram.

Cabe recordar que Caldirola y Jiménez realizaron un viaje al extremo sur del país, donde vivieron un agradable momento.

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