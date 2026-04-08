“¿Nunca hubo tensión…?”: Luis Jiménez lanzó íntimas confesiones sobre su romance con Gala Caldirola

El exfutbolista también se sinceró sobre los errores que cometió en relaciones pasadas, aludiendo a presuntas infidelidades.

Este miércoles, Luis Jiménez se sinceró sobre su relación amorosa con Gala Caldirola en conversación con Tanza Varela.

El exfutbolista aseguró que no sabe cuánto tiempo llevan juntos y respondió a múltiples preguntas cuyas respuestas impactaron a Varela.





¿Qué dijo Luis Jiménez?

“No mucho”, contestó Jiménez sobre el tiempo que lleva junto a Gala, en el último capítulo del Podcast de Sarah.

Respecto del viaje a Torres del Paine, Luis admitió que “la pasamos bien, pero lo hicimos pésimo porque en el fondo nos queríamos conocer; pensamos que iba a pasar piola”.

Al ser consultado sobre el tipo de relación que tenían antes de formalizar, Jiménez explicó que “nos conocíamos hace tiempo, pero era como ‘hola’ y ‘chao'”.

“¿Nunca hubo tensión sexual antes?”, preguntó Tanza, mientras que el exfutbolista, evidentemente nervioso, declaró: “No sé, no, o sea, sí hay conexión, hay química, por supuesto, o no se podía; ella estaba en algo, yo estaba en algo, nunca conversamos”.

En esa misma línea, Varela consultó: “¿Estás enamorado?”, pero Luis solo respondió: “Estoy bien, contento”.

Sobre proyectarse a futuro, el exfutbolista comentó: “Sí, siento que vibramos muy parecido; siento que somos buenos papás. Me encanta, me gusta que es independiente, que es responsable, es divertida, es alegre, muy buena amiga”.

“¿Te ves casado con ella? ¿Formalizando las cosas con todo?”, preguntó Tanza, y Jiménez confesó: “No me cierro a nada; nos estamos conociendo, nos llevamos super bien, tenemos cosas en común que nos gustan a ambos, a mí de ella, a ella de mí, y sí, puede ser”.

Finalmente, Luis admitió haber sido infiel en el pasado, sin detallar a qué pareja se refiere: “Me he equivocado, todos nos hemos equivocado, pero siento que he aprendido de mis errores”, cerró.