Asaltante disparó contra personal municipal tras intento de robo en Vitacura

Uno de los antisociales disparó contra funcionarios municipales para arrancar a pie del lugar, sin embargo, fue rápidamente reducido.

Un grupo de entre cuatro y cinco sujetos a bordo de un vehículo BMW con encargo por robo fue visto merodeando en la comuna de Vitacura, donde buscaban ingresar a robar a una vivienda; sin embargo, al tercer intento, fueron descubiertos por una asesora del hogar que llamó a personal de seguridad ciudadana.

Ya que los delincuentes estaban siendo seguidos por denuncias previas, rápidamente llegaron al lugar, haciendo que los antisociales arrancaran. Pese a esto, uno de los involucrados no alcanzó a escapar y, en un intento de evitar ser detenido, disparó en tres ocasiones sobre los municipales, logrando ser reducido. Una vez que se presentaron funcionarios de la PDI fue detenido e identificado, siendo identificado como ciudadano chileno con amplio prontuario policial.