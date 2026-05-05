“No sé por qué…”: Marcelo Ríos descarta pelea con pareja y realiza fuerte mea culpa tras incidente en bar de Vitacura

El “Chino” descartó algunas versiones que se dieron respecto a su episodio en Vitacura y se mostró extrañado por la presencia de Carabineros.

Marcelo Ríos volvió a referirse a su incidente en un bar de Vitacura, donde los videos lo mostraron en un evidente estado de ebriedad y donde incluso Carabineros lo acompaña para que se retirara del lugar.

El extenista número 1 del mundo, llegó al lugar junto a su polola, Tamara Cornejo, quien abandonó el recinto luego de que a su pareja se le pasaron las copas.

El “Chino” conversó con el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde el zurdo descartó una pelea con su novia.





Marcelo Ríos realiza mea culpa tras borrachera

“Llegué al Taringa con la Tamara, mi polola, conversamos, quizás muy fuerte, pero que peleamos y todo eso, no, luego llamaron a los pacos”, partió declarando.

“Doy la cara y me da lo mismo, yo cometí el error, donde se me pasaron las copas, y pido perdón, al Taringa, a la gente que se sintió pasada a llevar y es algo que no va a volver a ocurrir”, agregó.

Ríos fue reiterativo y afirmó que no entiende la llegada al lugar de Carabineros. “Me pasé de copas y llamaron a los pacos, no sé por qué... Los pacos me dicen ‘Marcelo, tranquilo’, y yo le dije a la Tamara que se fuera por si llegaban los periodistas, más que eso no pasó. No hay denuncia, nada. Pido perdón, no es la intención de uno curarse, pero bueno, fui a un bar y se me pasaron las copas y como soy conocido cagué“.