“Me bloquearon esa parte amorosa”: Diana Bolocco revela persistente problema tras 19 años con Cristián Sánchez

El matrimonio confesó entre risas el particular “diccionario del amor” de Cristián, algo que incluso ha sido recriminado por sus seguidores en redes sociales.

Diana Bolocco reveló un particular “problema” que tiene con Cristián Sánchez y que ha estado presente durante sus 19 años juntos.

Entre risas, la presentadora de televisión confesó que su esposo es incapaz de decirle “te amo”, algo que incluso sus seguidores de redes sociales han notado.

Cristián Sánchez no puede decir “te amo” a Diana

Durante el último capítulo de Hasta que el podcast nos separe, la conductora de Fiebre de Baile soltó: “Puedes contarle a la gente, partamos con ese tema, de que tú no eres capaz de decirme ‘amo'”, causando gritos divertidos de parte de Sánchez.

“Tú a veces haces publicaciones de Instagram hablando bien de mí, cosas muy lindas (…) pero terminas siempre tu descripción con un ‘te quiero mucho’“, reveló Diana, acción que terceras personas han notado.

“Hay personas que en los comentarios te dicen ‘¿te quiero mucho?’, y te lo cuestionan, como en verdad, ’19 años juntos, 4 hijos en común, 1 hipoteca, sería bueno que le dijeras ‘te amo””, añadió.





Pese a esto, Bolocco dice estar acostumbrada a esto. “Es una batalla perdida. ¿Cuál es tu problema con la palabra amar?“, le preguntó a Cristián.

La excusa del marido es simple: “Encuentro un poquito como de teleserie venezolana (…) Quizás tenga un trauma infantil, seguramente mi madre me tuvo ahí viendo teleseries venezolanas y las imágenes que tengo en ese momento quizás me bloquearon esa parte amorosa del ‘te amo'”.

A pesar de esto, agradeció que Diana entendiera su “problema”. “En el diccionario del amor de Cris, el ‘te amo’ igual al ‘te quiero mucho‘”, expresó, enfatizando en que “te quiero mucho es perfecto, yo no se lo ando diciendo a todo el mundo”, ocasionando las risas de sus esposa.

Sin embargo, Cristián aseguró que cuando cumplan 20 años juntos, le dirá “te amo” una vez, para darle en el gusto de Diana.