De deportista a startup: Hijo de Diana Bolocco crea app de nutrición con IA

Pedro Cisternas dejó atrás su carrera en el futbol profesional para ingresar a emprender y programar en tiempo real con una aplicación que ha despertado interés a nivel internacional.

Pedro “Piru” Cisternas, hijo de Diana Bolocco, sorprendió con un decisivo giro en su carrera profesional, tras ingresar en el mundo de las startups junto al esquiador Nicolás Pirozzi.

De acuerdo a información entregada al Diario Financiero, ambos deportistas se conocen hace poco más de un año y a través de sus redes sociales comparten en tiempo real cómo emprenden y programan con su nueva aplicación NutrIA.

Una app que revelaron haber creado durante la Semana Santa de 2025 y que funciona como un rastreador de calorías con reconocimiento de alimentos utilizando inteligencia artificial (IA).





Cómo funciona NutrIA, la app del hijo de Diana Bolocco

NutrIA cumple la función de proporcionar información calórica de los alimentos a quienes deseen llevar un registro de sus comidas diarias.

Para aquello, el usuario debe tomar una foto de su plato dentro de la aplicación, y esta le dirá qué tiene, el total de calorías y una evaluación de qué tan saludable es.

De acuerdo a lo contado a DF, a la fecha la app acumula más de tres mil suscriptores activos y percibe ingresos mensuales recurrentes de $9.400 dólares, es decir, más de $8.7 millones de pesos chilenos.