Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 20 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Renca, Pudahuel, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Granja, Peñalolén, Las Condes y Vitacura.





Quilicura: Desde las 09:00 a 15:00 horas

Quilicura: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Renca: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.