Estuvo un poco más de dos meses: Los hitos que marcaron la salida de Mara Sedini del gobierno

Este martes en La Moneda el presidente José Antonio Kast confirmó las salidas de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Este martes, José Antonio Kast y tras solo dos meses y medio de gobierno, realizó su primer cambio de gabinete en La Moneda.

Ahí, se confirmó las salidas de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Esto se da luego de una serie de cuestionamientos y críticas que ambas han recibido durante su corto periodo de gestión.





Los hitos que marcaron la salida de Mara Sedini

“Estado de quiebra”

Fue la primera gran polémica en que se vio involucrada Mara Sedini, luego de que el ministerio que ella lideraba publicara “estado de quiebra” tras recibir el gobierno de la administración de Gabriel Boric.

Esto derivó en que Contraloría instruyera al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) e iniciara un sumario tras detectar irregularidades en la publicación.

Corrió en La Moneda al esquivar a la prensa

Tras ser consultada por el oficio de Contraloría en uno de los pasillos de La Moneda, la ministra evadió las preguntas y empezó a caminar muy rápido para luego subir corriendo las escaleras y no responder.

Errores de ortografía en el ministerio

A mediados de abril, la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que encabezaba precisamente Mara Sedini, tuvo que eliminar una publicación de redes sociales debido a faltas de ortografía.

En los subtítulos que se agregaron al video aparecía “Suspencion” y no suspensión. Además, en el link de Instagram se podía leer “El bajo crecimiento a limitado”. En esta frase, el texto debería decir “ha”, producto de que se trata del verbo haber.

Errores comunicacionales de Mara Sedini

Mara Sedini fue muy cuestionada por errores comunicaciones. Uno de ellos fue cuando se refirió a la situación judicial de Galvarino Apablaza.

Ahí, la ahora exministra se refirió en una vocería a Apablaza como un condenado de la justicia chilena, sin embargo, mantiene la calidad de procesado como presunto autor intelectual del crimen del exsenador Jaime Guzmán.

Tras esto, tuvo que corregir la información en sus redes sociales, donde publicó: “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales“.