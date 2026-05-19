“Ella es mala, es problemática”: La Chama se fue en contra de Daniela Aránguiz y expuso que ya no son amigas

“Ella no supera lo que pasó con su ex”, dijo La Chama en relación a Jorge Valdivia.

Este martes, Alexandra Méndez, también conocida como “La Chama”, sorprendió a los internautas tras revelar que ya no es amiga de Daniela Aránguiz.

La influencer lanzó duras declaraciones en contra de quien fuese su amiga, sobre todo en la época donde La Chama participó en Gran Hermano Chile 2.





¿Por qué La Chama y Daniela Aránguiz ya no son amigas?

En conversación con “Con Lentes Como Los Famosos”, Méndez confesó que nunca tuvo conflictos con nadie; sin embargo, “ella (Daniela) no supera lo que pasó con su ex”, en relación a Jorge Valdivia.

En esa misma línea, agregó: “Me metió m… en el programa ‘Sígueme’, diciendo cosas feas de mí y me entristece un montón lo que ella está haciendo”.

“Todo el mundo conoce la persona que es, lo problemática que es”, aseguró La Chama sobre su examiga.

Alexandra estuvo recientemente en el podcast de Danilo21, lo que habría causado la furia de Daniela Aránguiz, quien habría mandado mensajes de grueso calibre.

“Lo único que dije en el podcast fue lo que pasé, lo que viví y lo que ella me contestó por WhatsApp fueron cosas horribles, y lo que contestó por el programa, más aún”, sentenció La Chama.

Finalmente, la influencer concluyó: “También me advirtieron un montón de veces: ‘No te juntes con Daniela porque ella es mala, es problemática’, y al final, hoy sí demuestra esas palabras que me decían las personas”.

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