La Moneda busca llegar a la cuenta pública el 1 de junio con el proyecto al menos despachado desde la Cámara hacia el Senado.

Una semana clave atraviesa la megarreforma del Gobierno luego de que avanzara en la comisión de Hacienda: Este martes empezó su revisión y tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque por ahora no están previstas votaciones.

El proyecto, bautizado como Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, será revisado y luego votado por la sala de la Cámara Baja, primero en general y luego en particular.

La Moneda necesitará un mínimo de 78 votos para que el documento sea aprobado, por lo que el apoyo de los 13 representantes del Partido de la Gente en el hemiciclo será fundamental en la trayectoria de la iniciativa.





Se espera que este miércoles se concrete la esperada votación de todos los diputados y diputadas presentes, para luego avanzar a su segundo trámite constitucional en el Senado.

En esa línea, la meta política del Ejecutivo es llegar a la cuenta pública 1 de junio con el proyecto al menos despachado desde la Cámara hacia el Senado.

Los mayores debates se espera que se centren en la sostenibilidad fiscal de la megarreforma, como la rebaja gradual del 27% al 23% del impuesto corporativo y la eliminación de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda.

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