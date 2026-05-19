“El universo le da hijos a gente inútil”: Meli Noto arremetió contra padre de niña de dos años que murió en Las Condes

“Yo no entiendo por qué esta gente es padre”, aseguró la comunicadora.

Este martes, Melina Noto expresó su malestar por la muerte de la niña de dos años que cayó desde un piso 11 en Las Condes.

La comunicadora arremetió contra el padre de la menor, que estaba bajo su cuidado al momento de los hechos, y envió un mensaje de apoyo a la madre de la niña.





¿Qué dijo Meli Noto?

A través de su cuenta de TikTok, Meli señaló: “Se me apretó el corazón al escuchar el caso de una nena que fallece cayendo de un piso 11 al cuidado de su papá“.

En esa misma línea, agregó: “Cuando había ganado el régimen de visitas para poder verla solamente un domingo al mes, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde”.

Noto arremetió contra el padre de la niña y expuso: “Cuidas a tu hija solamente 8 horas al mes y la dejas en una habitación sola, sin malla de protección, y te vas a dormir con tu novia porque tienes resaca, porque tienes caña”.

“Yo no entiendo por qué esta gente es padre. Hay tantas familias que quieren adoptar, tantos hijos que quieren ser amados, tantas mujeres que no pueden concebir, hombres que no pueden ser papás, y el universo le da hijos a gente inútil”, comentó.

Además, Meli se refirió a las declaraciones de Vale Roth, quien también comentó el caso y estuvo de acuerdo con sus palabras, en torno a que los padres sacrifican distintos aspectos por sus hijos.

“Si usted no está dispuesto a dejar estas cosas, no sea padre (…) Ellos no se pueden proteger solos, es nuestro deber”, indicó Meli.

Finalmente, la comunicadora envió un mensaje a la madre de la niña y concluyó: “Mi corazón, y creo que el corazón de todo Chile, está con esa mamita que acaba de perder a su bebé”.

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