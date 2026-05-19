“Decidió no realizar la instalación”: Madre de menor fallecida apuntó a responsabilidad del padre tras acuerdo

Gloria Ortiz detalló el acuerdo que tenía con el padre de su hija en relación a la crianza de la menor y las medidas de seguridad para su cuidado, cosa que no se habría cumplido a pesar de un acuerdo legal.

La mamá de la menor que falleció tras caer de un piso 11 en un edificio de Las Condes conversó con Contigo en la Mañana y entregó detalles de la relación que tenía con el progenitor de su hija y los acuerdos que tenía para su crianza.

En ese sentido, Gloria Ortiz apuntó a faltas en las que habría incumplido el sujeto a pesar de que eran parte de acuerdos judiciales.

“Nosotros hicimos un acuerdo de mediación que fue 100% de mutuo acuerdo, donde se establecieron visitas, cuidado personal, progresión en el tiempo hasta que la Isidora cumpliera los tres años, gastos, fechas importantes para mí, para él”, inició comentando.





Apuntó a falta de seguridad

Parte de lo establecido para el cuidado de la niña incluía medidas como tener la silla de seguridad en su auto para poder trasladar a la menor desde el jardín a su domicilio y acondicionar las casas con mallas de seguridad.

Eso contemplaba “en mi casa tener las medidas de seguridad, yo vivo en una casa de dos pisos que tiene que tener barreras en ambos extremos de la escalera para que ella no se caiga, los broches de seguridad en las puertas para que no abra cosas que no corresponden. Y por la parte de él tenía que instalar las mallas de seguridad de todo su departamento ya que vive en un piso 11″.

Ortiz señaló que todo eso quedó estipulado en un documento que ambos firmaron mediante sus abogados y que el padre de la niña tuvo todo un mes para cumplir con el requirimiento de mallas de seguridad.

“En febrero nos fuimos de vacaciones, entonces tuvo un mes completo para realizar esta instalación de las mallas de seguridad. En una conversación me dice ‘las mallas están ok’. Un día pasé por la avenida y su departamento se ve. Desde ese ángulo se ve solamente la malla del ventanal, no la de los

costados, entonces yo dije ‘está ok’ . Él nunca me dijo ‘puse el 50% de las mallas’“, apuntó.

“Era algo que estaba establecido que fue de mutuo acuerdo pero finalmente él decidió por voluntad

no realizar la instalación de las mallas“, agregó.