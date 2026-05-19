Coté López explotó en redes tras comparaciones con Gala Caldirola: “No intento parecerme a ella”

A través de Instagram, la empresaria e influencer se aburrió de los constantes comentarios sobre una supuesta rivalidad con la actual pareja de Luis Jiménez. “No somos competencia”, aclaró.

Coté López lanzó un duro descargo en redes sociales debido a las comparaciones con Gala Caldirola, actual pareja de su exesposo Luis “Mago” Jiménez.

A través de Instagram, la empresaria e influencer se aburrió de los constantes comentarios sobre una supuesta rivalidad entre ambas, y dejó en claro cuál es su opinión sobre la modelo española.

“Lo más triste es ver cómo intentan comparar a dos mujeres que son distintas y valiosas a su manera. Gala me cae increíble, pero no intento parecerme a ella“, partió diciendo en sus historias.





Luego, sostuvo que “es feo que nos enfrenten o nos midan como si una tuviera que ser más que la otra. Ninguna mujer merece cargar con comparaciones. Cada una tiene su historia, su esencia y su belleza“.

“No somos competencia. Somos personas diferentes, y comparar siempre termina dañando a alguien que nunca pidió estar en esa comparación”, sentenció López.

La relación de Luis Jiménez y Gala Caldirola

La historia de amor entre Jiménez y Caldirola se confirmó públicamente en marzo de 2026. Ambos comenzaron a salir tras el término de sus respectivas relaciones y oficializaron su romance luego de una escapada romántica a la Patagonia chilena .

Por su parte, López protagonizó una reciente relación con Lucas Lama Von der Forst, con quien terminó en abril pasado. Actualmente, la empresaria estaría disfrutando su soltería.

Cabe mencionar que, hace unos días, Gala sorprendió al dedicar un mensaje para Coté en el Día de la Madre.

La ex chica reality comentó una publicación de la exesposa de Luis Jiménez: “Las canciones pegote no tienen nombre ni apellido! Y las comparaciones son odiosas! No hagan dramas si no los hacemos nosotras. Feliz día a ti y a todas las mamitas“, señaló en esa oportunidad.

Revisa el descargo de Coté López: