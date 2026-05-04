“Nos faltaba un beso”: Luis Jiménez y Gala Caldirola comparten fotos de romántico reencuentro

La modelo española viajó a Qatar para estar con el Mago, quién está trabajando en el cuerpo técnico de un club de Medio Oriente.

Luis Jiménez y Gala Caldirola tuvieron su esperado reencuentro, compartiendo diversas fotos tras varias semanas sin verse.

La modelo española viajó hasta Qatar, país en el que el Mago reside desde hace algunas semanas al estar trabajando en el cuerpo técnico del Al-Wakrah.

El volver a estar juntos fue motivo de festejo para la pareja, quienes publicaron algunas imágenes en sus redes sociales.





Los románticos posteos de Luis Jiménez y Gala Caldirola

El ex futbolista subió un registro de la cena que tuvo con su actual pareja, donde remarcó: “Lo feliz que me hace tenerte aquí conmigo”.

Por su parte, la influencer publicó otra postal en la que Jiménez apareció dándole un beso en el rostro. “Nos faltaba un beso, nos faltaban dos. Nos extrañábamos”, confesó.

Gala compartió más imágenes de algunos paseos que tuvo con el otrora mediocampista, quien decidió dar este nuevo paso al sumarse al cuerpo técnico comandado por José Luis “Coto” Sierra.

Las imágenes desataron una ola de comentarios de los usuarios, con sus seguidores valorando el que demuestren amor de forma constante.

Mira los posteos acá

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