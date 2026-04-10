La sincera revelación de Coté López por quiebre definitivo con Luis Jiménez: “Era todo maravilloso”

La empresaria rememoró el fin de su relación con el ex futbolista nacional, confesando que al momento de la separación estaba “muy enamorada”.

Coté López nuevamente alzó la voz y trató diferentes temas, entre los que están sus quiebres con Luis Jiménez y con su última pareja, Lucas Lama.

Respecto a su reciente romance, la empresaria acabó con las especulaciones y aclaró que optaron por dar por terminada la relación debido a que están en “etapas diferentes de la vida”.

Adicionalmente, la influencer volvió a referirse al extenso matrimonio que tuvo con el ex futbolista, quien actualmente está con la modelo española, Gala Caldirola.





Coté López hizo íntima confesión sobre relación con Luis Jiménez

López subió dos videos a sus redes sociales en las que recordó el vínculo con el Mago, afirmando que “mi relación realmente era un cuento de hadas, era preciosa, era todo maravilloso”.

En ese punto, remarcó que “nos amamos hasta el infinito, teníamos todo lindo, la familia feliz, todo lo que transmitimos, todo lo que mostramos era real, era súper genuino”

“Yo me separé muy enamorada, me separé del amor de mi vida, me separé del hombre con el que creí que iba a estar por el resto de mi vida”, reconoció.

Con mucha emoción, la empresaria aprovechó de recordar el duro momento personal que vivió con la enfermedad de su abuela, a quien considera su figura materna.

“Paralelo a esta separación, mi nonna enfermó de cáncer. Para mí era como mi mamá o incluso más”, añadió.

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