¿Suenan las campanas? Luis Jiménez responde ante posibilidad de casarse con Gala Caldirola

A casi un mes de hacer público el romance, el ex futbolista se refirió a la chance de contraer matrimonio con la influencer.

Luis Jiménez hizo una importante reflexión sobre su relación con Gala Caldirola, dando a entender que no descarta contraer matrimonio a futuro.

En entrevista con Revista Sarah, el Mago se refirió a su romance con la modelo español que se expuso por un viaje que ambos realizaron a la Patagonia.

Respecto al recorrido que hicieron por el extremo sur, el ex futbolista comentó: “Lo pasamos súper bien. Nos conocimos mucho más. Nos conocíamos de hace tiempo, pero era como ‘hola y chao'”.





Luis Jiménez no descarta casarse con Gala Caldirola

El otrora jugador del fútbol europeo afirmó que “hay conexión y química, pero (antes) no se podía. Ella estaba en algo o yo estaba en algo, nunca conversábamos”.

Ante la pregunta de si está enamorado, el ex volante señaló que “estoy bien. Estoy contento. Me entrego”, para posteriormente referirse su proyección con Gala.

“Sí, siento que vibramos muy parecido. Somos buenos papás y me encanta. Me gusta que sea independiente, responsable. Es divertida y alegre”.

Consultado sobre si se casaría nuevamente, Jiménez contestó: “Creo que respondí antes cuando dije: ‘Esto no va a pasar nunca más’. No es solamente en el tema laboral, es en mi vida. No me cierro a nada”.

“Nos estamos conociendo, nos llevamos súper bien, tenemos cosas en común que nos gustan a ambos y sí, puede ser”, agregó.

La relación entre ambos se hizo pública el pasado 12 de marzo, luego de un posteo de parte del ex futbolista que indicó que se estaban dando una oportunidad.