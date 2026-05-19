“¡¿Me drogaste con…?!”: DJ Méndez quedó en shock tras polémica confesión de su hijo
“¡Ay! Diosito, perdóname”, señaló Leo antes de revelar la verdad.
Este martes, DJ Méndez reveló un momento en sus redes sociales donde recibe una polémica confesión por parte de su hijo, Leo Méndez Jr.
El influencer le reveló a su padre que durante su adolescencia le dio una pastilla para dormir, para así poder reunirse con un pretendiente.
¿Qué confesó Leo Méndez Jr?
A través de su cuenta de Instagram, Leo publicó un video donde le dice a su padre que recuerde una salida familiar que tuvieron en Miami, en una época donde al cantante le habría gustado beber mucho.
“Bueno, se te habían pasado los vasos, las copas, de ahí tú querías seguir, querías conversar de la vida y yo estaba así como ‘¡Ay! Papá'”, comentó Leo.
En esa misma línea, admitió que mientras todo eso ocurría “yo estaba hablando con un chico de ahí, ¿cachai? En otras palabras, resumen corto: ¡Ay! Diosito, perdóname, pero tomé la oportunidad, la chance de meter una pastillita para que tú te fueras a dormir”.
DJ Méndez quedó en shock y respondió: “¿Me drogaste con pastillas para dormir?! ¿Esto fue en Miami?”
Luego, Leo le explicó: “Tú arrendaste un Mustang (vehículo) y yo lo saqué y salí a manejar y me fui a juntar con este chico”.
El influencer además confesó que se habían conocido a través de una app de citas y llevaban mucho tiempo hablando: “Yo me enamoré incluso”.
Leo y esta persona estuvieron saliendo durante dos años e incluso se siguieron viendo tiempo después del episodio de la pastilla.
“¿Fue un piquito, fue un besito o te fuiste con todo, h…?”, le preguntó DJ Méndez a su hijo, quien contestó: “¿Sinceramente? Me fui con todo”.
Además, añadió: “La cosa es que, bueno, yo le entregué mi flor la primera cita y me enamoré. De hecho, me vi varias veces con él durante ese viaje”.
“Eres una suelta (…) Entregar la flor así como así el primer día, ¿qué onda, Leo? (…) Saliste a tu padre”, concluyó entre bromas el cantante.
