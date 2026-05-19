“Cierro una etapa marcada…”: La sentida despedida de Mara Sedini tras dejar el gobierno

La ahora exvocera de gobierno se manifestó a través de redes sociales luego del cambio de gabinete anunciado por el presidente José Antonio Kast.

Este martes, el presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete a poco más de dos meses de su gobierno.

En el acto realizado en el Palacio de La Moneda, se anunciaron las salidas de las exministras de Seguridad y Vocería, Trinidad Steinert y Mara Sedini, respectivamente.

El mandatario anunció que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá el cargo de Sedini en la Secretaría General de la Presidencia y tendrá un biministerio, quedándose al mando de su actual cartera.

Mientras que, en el Ministerio de Seguridad, donde estaba Trinidad Steinert, asumirá Martín Arrau, quien estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente, Louis de Grange, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, también asumirá un biministerio en su cartera actual y a ello se suma el Ministerio de Obras Públicas.





Mara Sedini se despide tras dejar cargo de ministra

Horas después del anunció en La Moneda, la ahora exvocera emitió una declaración pública a través de su cuenta de X donde afirmó: “Hoy cierro una etapa marcada por el compromiso, la convicción y el profundo orgullo de servir a Chile”.

Declaración completa de Mara Sedini