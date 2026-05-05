Revisa tu patente: Los vehículos que tienen prohibido circular este miércoles 6 de mayo en Santiago

La medida rige en toda la provincia de Santiago e incluye a las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Las multas por infringir la norma pueden superar los $100.000 pesos.

Para este miércoles 6 de mayo, las autoridades de transporte han confirmado el calendario de restricción vehicular que busca reducir los niveles de contaminación en la Región Metropolitana.

Si tienes que salir de casa, lo primero es revisar el último dígito de tu placa patente. La medida, que se aplica entre las 07:30 y las 21:00 horas, restringe el movimiento de los siguientes vehículos:

Vehículos con sello verde (Catalíticos)

Inscritos antes de septiembre de 2011: Dígitos 2 y 3.

Vehículos sin sello verde

No pueden circular los dígitos: 4-5-6-7





¿Dónde rige la prohibición?

A diferencia de años anteriores, recuerda que la restricción no solo afecta al centro de la capital. El perímetro delimitado es el Anillo Américo Vespucio, pero la fiscalización ciudadana y las cámaras de televigilancia están activas en toda la provincia de Santiago, sumando además a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Nota importante: Quedan exentos de esta medida los vehículos de emergencia, transporte escolar, autos eléctricos o de cero emisiones, y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad debidamente acreditados.

El riesgo de ignorar la medida

Carabineros y fiscalizadores del Ministerio de Transportes realizarán operativos aleatorios. Infringir la restricción vehicular es considerada una falta grave, con multas que oscilan entre 1 y 1,5 UTM (aproximadamente entre $65.000 y $98.000 pesos chilenos, dependiendo del valor de la UTM a mayo de 2026).