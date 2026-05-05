“Habría caído…”: Gissella Gallardo tendría nueva pareja y revelan motivo del quiebre matrimonial con Mauricio Pinilla

Además, acusan a la nueva pareja de Gisella de estar vinculado a conocido caso de fraude tributario.

Este martes, Luis Sandoval reveló que Gissella Gallardo tiene una nueva pareja, el empresario de 48 años, José Alfredo Rivas.

Esto, luego de que se diera a conocer que Mauricio Pinilla estaría en una relación con Vivian Leigh, por lo que el periodista aprovechó la instancia para dar detalles sobre el quiebre matrimonial de Gallardo y Pinilla.





¿Quién es la nueva pareja de Gissella Gallardo?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sandoval señaló: “Mauricio Pinilla con Gissella Gallardo se separaron a fines del año pasado y siguieron viviendo juntos como si nada, bajo el mismo techo”.

En esa misma línea, agregó: “En febrero recién pasado (Pinilla) habría caído nuevamente en los excesos y Gisella Gallardo lo echó de la casa”.

Respecto del nuevo amor de Gissella, Luis expuso que se trata de “José Alfredo Rivas, tiene 48 años, es un destacado empresario, es padre de un hijo”.

“Tengo entendido que la nueva pareja de Pinilla sería amiga de Gala Caldirola y además, tengo entendido que la nueva pareja de Mauricio Pinilla pololeaba con Eyal Meyer”, comentó Sandoval.

Finalmente, Infama aseguró que Rivas es uno de los empresarios imputados por el megafraude tributario ocurrido en 2023; sin embargo, ni Gissella, ni su nueva pareja se han referido a esta información.

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