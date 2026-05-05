“Me secuestraron”: Exchica Yingo causa preocupación en redes sociales tras confusas publicaciones

Camila Aravena terminó cambiando la configuración de su cuenta de Instagram a “privada”.

Este martes, la exchica Yingo, Camila Aravena, causó preocupación en redes sociales tras subir una serie de confusos registros.

La mujer aparece en un retén de Carabineros para ser trasladada a un centro asistencial donde aparece recibiendo atención médica, lo que encendió las alarmas.





¿Qué pasó con Camila Aravena?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Camila aparece en el vehículo institucional y menciona: “Él me va a llevar, con ella están coludidos”.

En el registro, los funcionarios intentan calmarla: “Ya, ya, tranquilízate, oye, escúchame, mírame”, le dice una carabinera cuando Camila intenta bajar del vehículo.

Me van a secuestrar, dice la exchica Yingo, quien corta el registro y luego aparece en otro video en compañía de los funcionarios policiales, en un recinto asistencial.

Camila está sentada en una silla y el personal médico monitorea sus signos vitales, mientras ella dice: “Le estoy diciendo desde hace rato y no me cree ¡Mire, señorita, mire!”, mientras muestra un saturómetro en el dedo.

“Van a secuestrarme ahora”, vuelve a repetir la joven, quien termina el registro diciendo: “Me secuestraron”.

Hasta el cierre de esta nota, ni Camila ni sus cercanos se han referido a lo sucedido; sin embargo, los registros se masificaron en distintas páginas de farándula en Instagram como “Chisme Oficial”.

Finalmente, pasadas las horas, Aravena cambió la configuración de su cuenta, la que se mantiene actualmente como “privada”.

Revisa los registros acá: