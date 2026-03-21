“¡Y a él lo amo!”: Vivianne Dietz enterneció con mensaje a Simón Pesutic por su romántico viaje

La pareja está recorriendo ciudades de Europa y no ha dudado en exponer sus momentos de felicidad con fotografías que dieron que hablar.

El viaje de Vivianne Dietz con Simón Pesutic por diferentes países europeos sigue dejando vestigios y postales en sus redes sociales para expresar el buen momento que vive su relación sentimental.

Ahora, la encargada de exponer sus sentimientos fue la actriz durante su travesía por Francia, donde se tomó una serie de fotografías junto a su pareja y evidenció su sentir.

El romántico viaje de Vivianne Dietz y Simón Pesutic

A través de sus redes sociales, la actriz subió una fotografía a sus historias donde le dedicó sentidas palabras al intérprete nacional.

“¡Y a él lo amo! Por ser el mejor compañero de viaje y vida en el universo universal“, expuso en una publicación Vivianne Dietz.





Además, en el resto de postales se aprecia a la pareja visitando distintas ciudades de Europa en un viaje que se ha extendido por varios días y que sigue en desarrollo.