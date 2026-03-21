Bancada UDI reitera rechazo a candidatura de Bachelet a la ONU y descarta estar “pauteando” al pdte. Kast

Los diputados del conglomerado ratificaron su negativa a apoyar la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de las Naciones Unidas, haciendo un llamado a los partidos oficialistas a no respaldar la iniciativa.

Este sábado, la bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en la que ratificó que no apoyará la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, postulación que fue oficializada en el pasado gobierno de Gabriel Boric.

Los parlamentarios del oficialismo indicaron en la misiva pública que la inscripción de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas no generaría “consenso” en la mayoría de los chilenos.

Bancada de la UDI no apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

En el comunicado también destacó que la decisión del expresidente Boric de iniciar la candidatura de Michelle Bachelet al organismo internacional se produjo “sin un diálogo previo con todas las fuerzas políticas“, acusándolo de “tensionar el clima político interno y polarizar la sociedad“.

Por otro lado, la bancada aseveró que la expresidenta produciría “legítimos cuestionamientos en parte relevante del país“, haciendo especial énfasis en su segundo gobierno en el periodo 2014-2018.





Finalmente, desde el conglomerado político en el Congreso hicieron un llamado a los partidos oficialistas a no respaldar la iniciativa que podría instalar Michelle Bachelet en la Secretaría General de la ONU.

Pese a que la declaración contra la candidatura se da un día después del encuentro de la ex mandataria con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, desde la UDI descartaron que “esta acción tenga el interés de ‘pautear’ al Presidente” e indicaron que se trata “de la expresión legítima de una postura polítíca adoptada por nuestro partido y bancada”.