Bono por Hijo 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio extra en tu pensión
El Instituto de Previsión Social otorga un aporte monetario de 165 mil pesos. Conoce acá cómo acceder a él.
Mujeres mayores de 65 años pueden optar al Bono por Hijo, una bonificación que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a las madres que están jubiladas.
Este aporte monetario de alrededor de $165.000 busca aumentar sus pensiones, con un monto extra por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.
¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?
Pueden recibir el Bono por Hijo, las mujeres que sean madres jubiladas y residan en territorio chileno por un período de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.
Además, son beneficiarias si cumplen con alguno de estos requisitos obligatorios:
- Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.
- Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
- No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a partir del 1 de julio de 2009.
Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo
Para asegurarte de que puedes acceder al Bono por Hijo, consulta con RUT, fecha de nacimiento y ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende.
También puedes revisar si eres beneficiaria al hacer click en la siguiente imagen.
¿Cómo calcular el monto que se agregará a tu pensión?
El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad. Además, el aporte equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.
- Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).
- Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.