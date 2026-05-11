Bono por Hijo 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio extra en tu pensión

El Instituto de Previsión Social otorga un aporte monetario de 165 mil pesos. Conoce acá cómo acceder a él.

Mujeres mayores de 65 años pueden optar al Bono por Hijo, una bonificación que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a las madres que están jubiladas.

Este aporte monetario de alrededor de $165.000 busca aumentar sus pensiones, con un monto extra por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Pueden recibir el Bono por Hijo, las mujeres que sean madres jubiladas y residan en territorio chileno por un período de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, son beneficiarias si cumplen con alguno de estos requisitos obligatorios:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

de la Pensión Garantizada Universal (PGU) No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a partir del 1 de julio de 2009.





Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo

Para asegurarte de que puedes acceder al Bono por Hijo, consulta con RUT, fecha de nacimiento y ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende.

También puedes revisar si eres beneficiaria al hacer click en la siguiente imagen.

¿Cómo calcular el monto que se agregará a tu pensión?

El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad. Además, el aporte equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.