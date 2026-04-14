Bono por Hijo 2026: Quiénes reciben el pago extra y cómo saberlo

El Bono por Hijo es un aporte monetario que entrega el Estado a las madres jubiladas, ya sean biológicas o adoptivas, por cada hijo que se encuentre vivo. A continuación te detallamos sus requisitos y cómo revisar si eres beneficiaria.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Estado a las mujeres que sean madres jubiladas por cada hijo nacido vivo o adoptado.

La ayuda busca aumentar la pensión de la madre biológica o adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino al momento en que la mujer recibe su pensión.

A continuación te detallamos en qué consiste el Bono por Hijo y cómo puedes revisar si lo obtienes.





Bono por Hijo: Conoce los requisitos para recibir el beneficio

El Bono por Hijo está dirigido a todas las madres mayores de 65 años que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009 .

y haber comenzado a recibir pensión a partir del . Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS, a partir del 1 de julio de 2009.

Cabe precisar que una de las principales exigencias para acceder al Bono por Hijo es haber residido en Chile por un período de 20 años, ya sea continuo o no, contados desde tus 20 años de edad.

A lo anterior se le suma haber vivido en el territorio por al menos cuatro años, durante los cinco años anteriores a la solicitud del Bono por Hijo.

¿Cómo calcular el monto que entrega el Bono por Hijo?

El monto del Bono por Hijo será diferente dependiendo de la fecha de nacimiento de los descendientes:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si estás afiliada a una AFP, se te otorgará el bono junto a la pensión hasta que se agote la totalidad del monto. Sin embargo, si recibes alguna pensión del IPS, AFP o compañía de seguros, te lo pagarán junto a ella de forma vitalicia.





Bono por Hijo: revisa con tu RUT si lo recibes

Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si eres beneficiaria del Bono por Hijo: