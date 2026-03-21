Hasta $9,9 millones: Estos sos los sueldos que tendrán asesores del pdte. Kast y su gabinete

Los “asesores estratégicos y principales” deberán cumplir tres requisitos para recibir el monto máximo estipulado por la Dipres.

La Dirección de Presupuesto de Chile (Dipres) emitió un decreto que regula el procedimiento de contratación y los montos fijados para los asesores que presten servicios al presidente José Antonio Kast y sus ministros, con montos que podrían alcanzar casi los $10 millones de pesos.

El organismo dispuso, a través de un Oficio Circular fechado el martes 17 de marzo, los requisitos y límites de remuneración que deberán cumplir estas contrataciones en el sector público de “asesores estratégicos y principales“.

Asimismo, la Dipres indicó que cualquier contratación de este tipo deberá contar previamente con la autorización del organismo estatal, además de un visado de la Comisión por la Fijación de Remuneraciones.





Sueldos de casi $10 millones para quienes cumplan todos los requisitos

En definitiva, los asesores estratégicos podrán recibir un sueldo de hasta el 90% respecto a la remuneración de la autoridad para quien trabajen, siempre y cuando cumplan tres requisitos.

Poseer un título de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración (otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por este).

(otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por este). Acreditar una experiencia profesional no inferior a 10 años desde la titulación .

. Tener un título de magíster o doctorado impartido por una universidad o institución de educación superior del Estado (o reconocida por este).

Por ejemplo, en el caso de asesores que trabajen para el presidente José Antonio Kast, el monto máximo de remuneración podría alcanzar los $9.963.058 pesos, según lo establecido por el decreto de la Dipres.

Además, quienes trabajen junto a ministros de carteras que conforman el comité político, como Interior, Segpres, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa, el rango máximo oscila entre los $8.199.480 y $6.377.373.