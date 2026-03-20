Pdte. Kast decreta 3 días de duelo nacional por muerte de carabinero Javier Figueroa Manquemilla

El gobierno instruyó que se realice duelo nacional desde este viernes hasta el 22 de marzo en homenaje al carabinero asesinado en Puerto Varas el 11 de marzo.

El presidente José Antonio Kast decretó este viernes tres días de duelo nacional por la muerte del carabinero Javier Figueroa Manquemilla en Puerto Varas.

Se ha decidido decretar duelo nacional desde este viernes hasta el 22 de marzo en homenaje al carabinero.

El mandatario le envió un mensaje de apoyo a la familia del fallecido funcionario y tuvo especiales palabras para su hijo.

“Es una familia de servidores públicos, tanto ella como sus dos hermanos son carabineros. Nos llena de orgullo que en una familia haya tres servidores públicos, como ella y sus hermanos”, comenzó diciendo el jefe de Estado.





En la misma línea, añadió: “A Joaquín, un abrazo. Perdió a su padre, pero ha ganado el cariño, el apoyo de una patria entera. Esperamos que Joaquín pueda expresar todo su dolor en los brazos de su madre y que vea que el futuro, aún sin su padre, como le ha ocurrido a otros niños, es un futuro positivo”.

“Que él pueda reencontrar el amor hacia la ciudadanía, más allá del violento ataque que sufrió su padre”, destacó.

Junto a lo anterior, subrayó que “esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta. Hacerle un llamado a todas las personas que saben que hay delincuentes que hay violentistas que buscan dañar a la institución de Carabineros, que nos colaboren, que nos ayuden“.

“Cada vez que veamos un carabinero, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle -amablemente- eso no se hace. Chile merece una oportunidad de reencuentro. El encuentro es entre la ciudadanía y sus autoridades”, cerró.

La muerte de Javier Figueroa

El sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla murió la noche de este jueves, luego de permanecer ocho días internado con muerte cerebral.

El destacado funcionario de la policía uniformada fue baleado la madrugada del 11 marzo en Puerto Varas durante un procedimiento policial que aún es investigado.

Tras el ataque, por el que todavía no se han reportado detenidos, el uniformado se mantuvo internado con ventilación mecánica en la UCI del Hospital de Puerto Montt, donde falleció