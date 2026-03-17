Tipificar como delito el ingreso irregular: Los 20 proyectos a los que pdte. Kast puso urgencia en el Congreso

La Segpres dio a conocer los proyectos de seguridad y migración, entre otros temas, a los que otorgó suma urgencia (se deben despachar en 15 días) y urgencia simple (en 30 días).

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó las urgencias legislativas que fueron ingresadas al Congreso por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según detalló la secretaría de Estado, se trata de 20 proyectos de ley que deberán ser tramitados con prioridad por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La medida es una facultad del presidente y tiene tres niveles:

Discusión inmediata , que obliga a tramitar la iniciativa en la siguiente sesión disponible.

, que obliga a tramitar la iniciativa en la siguiente sesión disponible. Suma urgencia , que acorta los plazos.

, que acorta los plazos. Urgencia simple, que da prioridad moderada pero con mayor flexibilidad.

Revisa a continuación los 20 proyectos de ley a los que el presidente Kast dio prioridad.

Discusión Inmediata

Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, Boletín 15261-25. Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín 18032-07. Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, Boletín 15975-25.



Suma Urgencia

Modifica la Carta Fundamental , en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07. Amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, Boletín 16569-25. Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria , Boletín 16944-25. Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago, Boletín 17675-25. Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas , con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican, Boletín 15347-07. Dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, Boletín 16703-25. Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15. Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal, Boletín 17474-06. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia , Boletín 16552-12. Ley de Patrimonio Cultural , Boletín 12712-24. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales , Boletín 16743-04. Modifica la ley N° 20.019, que R egula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales , en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, Boletín 10634-29. Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal , Boletín 15850-11.



Urgencia Simple