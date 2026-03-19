Muere carabinero que se encontraba grave tras ser baleado en la cabeza en Puerto Varas

El uniformado se encontraba internado en el Hospital de Puerto Montt luego de recibir un disparo en su cabeza durante un operativo de fiscalización el pasado 11 de marzo.

Este jueves se confirmó el fallecimiento del sargento 2° de Carabineros Javier Figueroa, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo durante un procedimiento en la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

Carabineros de Chile, a través de un comunicado informó “el sensible fallecimiento del Sargento 2º Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), quien permaneció durante casi dos semanas luchando por su vida, tras resultar gravemente herido en un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas“.

“Como Institución condenamos este hecho con la máxima firmeza, desplegando en coordinación con la PDI, todos los medios para dar con los responsables“, agrega el documento emanado desde la institución.

Cabe recordar que el uniformado se encontraba internado en el Hospital de Puerto Montt luego de recibir un disparo en su cabeza durante un operativo de fiscalización en las vías férreas de la ciudad, a la altura de Pasaje Uno con calle Nicanor García.