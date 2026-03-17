Registros exclusivos del hecho y momentos posteriores: Las imágenes claves del ataque a carabinero en Puerto Varas

A una semana del ataque que sufrió el carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas, un equipo de reportajes A Fondo de Chilevisión accedió a imágenes inéditas del ataque al uniformado.

A una semana del ataque que sufrió el carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas, un equipo de reportajes A Fondo de Chilevisión accedió a imágenes inéditas del hecho. Justo el momento en que se produjo el ataque y los minutos posteriores. Estas Imágenes están siendo analizadas por la PDI y la Fiscalía para buscar alguna pista que permita identificar a los autores de los disparos. Esto, mientras el uniformado sigue hospitalizado con muerte cerebral.