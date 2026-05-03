Hombre permanece en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza en San Miguel

La víctima se encontraba compartiendo con unos amigos en la vía pública cuando un sujeto se acercó directamente a él para atacarlo.

Durante la noche se dio aviso de un violento ataque hacia un hombre que estaba compartiendo con amigos a las afueras de un edificio en San Miguel, cuando un desconocido llegó y le disparó en múltiples ocasiones.

Ante esto, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco, donde fue ingresada de urgencia por una herida de bala en la cabeza y otras lesiones en el cuerpo.

Dinámica de la balacera en San Miguel

De acuerdo con el fiscal ECOH, Sebastián Gana, la víctima se encontraba en la salida de un condominio en calle San Peterburgo alrededor de las 00:30 horas cuando un hombre se acercó para atacarlo.





“Estaba compartiendo con unos amigos, instantes en que un sujeto con un arma de fuego va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones“, detalló el subprefecto Robert Briones de la PDI.

Respecto a la víctima, se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, de 31 años, que se mantiene en riesgo vital por sus lesiones.

En el lugar de los hechos se encontraron cinco casquillos de bala, los cuales serán investigados junto con las cámaras de seguridad y posibles testigos oculares para dar con el autor de este homicidio frustrado.