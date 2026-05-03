Ataque armado en San Ramón deja dos hombres muertos y una mujer en riesgo vital

En el sitio del suceso se encontraron alrededor de ocho casquillos de bala tras el ataque, además de otros cartuchos de una balacera anterior.

La noche de este sábado se reportó una violenta balacera en San Ramón, la que dejó a dos hombres muertos y a una mujer en riesgo vital producto del ataque.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió a las 21:30 horas, en calle Mariano La Torre, donde dos hombres habrían intentado entrar a un domicilio, lo que fue advertido por quien se encontraba en su interior, iniciándose un altercado que terminó con el uso de armas de fuego.

Producto de la balacera, dos hombres murieron: ambos de nacionalidad chilena y de 19 y 39 años.

Asimismo, se indicó que una tercera víctima, una mujer de 46 años, fue trasladada hasta un centro asistencial para ser atendida de urgencia por la gravedad de sus lesiones, quien debió ser intervenida y permanece en riesgo vital.

De acuerdo con el fiscal ECOH, Sebastián Gana, en el sitio del suceso se recolectaron entre 7 a 8 evidencias balísticas del ataque, además de evidencia de una balacera que también habría ocurrido en el lugar hace una semana.