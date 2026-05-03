Temblor hoy 3 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este domingo 3 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 04:41 horas.

: 04:41 horas. Epicentro : 24 km al Noroeste de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá.

: 24 km al Noroeste de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá. Profundidad: 107 km.

Magnitud : 4.1

: 4.1 Hora : 02:38 horas.

: 02:38 horas. Epicentro : 47 km al Oeste de Los Vilos, Región de Coquimbo.

: 47 km al Oeste de Los Vilos, Región de Coquimbo. Profundidad: 30 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.