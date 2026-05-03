Adulto mayor murió atropellado en Romeral: Habría un carabinero de franco involucrado

El carabinero declaró no haber atropellado a ninguna persona, sin embargo, reconoció pasar por un “bulto” en el sector del accidente.

La noche de este sábado se reportó un fatal atropello en el sector El Bordal, en la localidad de Romeral, luego de que un adulto mayor fuera alcanzado por un vehículo.

De acuerdo con el medio local VLN Radio, el responsable sería un carabinero de franco que manejaba una camioneta doble cabina cuando pasó por encima de un “bulto”, el que no habría reconocido.

Detalles del fatal atropello en Romeral

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la ruta J-55, en la región del Maule, lugar en que momentos antes del accidente, un grupo de personas fue fiscalizado y se les advirtió del peligro de caminar por la calzada.





Sin embargo, más tarde un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco manejando una camioneta 3/4 habría atropellado a uno de ellos.

Respecto a la víctima, se identificó como Miguel Quezada Martínez de 65 años.

Según la declaración del uniformado ante Carabineros de Romeral, no se habría percatado de haber atropellado a ninguna persona, pero reconoció haber pasado por encima de un bulto, por lo que se le hicieron pruebas para ver las condiciones en que manejaba.