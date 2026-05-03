Aprobación del pdte. Kast baja a un 29% y desconfianza en su gestión aumenta al 53%, según Pulso Ciudadano

La encuesta también arrojó los impactos en la percepción de la ciudadanía en relación a los recortes del gasto público y las áreas que no deberían verse afectadas por esta medida.

Este domingo se entregó una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, en la cual se dio a conocer la actual aprobación mantiene el presidente José Antonio Kast, cifra que volvió a bajar.

A días de cumplir dos meses desde que asumió el poder, la medición muestra que la aprobación del mandatario llegó a 29,1%, cuatro puntos menos desde la última encuesta el pasado 26 de abril.

Por su parte, la desaprobación aumentó 2 puntos porcentuales, llegando a 55,6%.

Respecto a la confianza en la gestión del pdte., se les preguntó a los encuestados: “¿Qué tanta confianza tienes en el Presidente José Antonio Kast?“. El 53,6% de los participantes declaró tener “poca” o “nada” de confianza.

Reducción de gasto público

El 48,7% de la ciudadanía considera muy necesario o necesario reducir el gasto público en este momento, mientras el 28,6% lo considera poco o nada necesario. El 16,9% restante lo percibe como medianamente necesario.

Ante la pregunta sobre qué tanta confianza tiene la ciudadanía en que el Ministerio de Hacienda lleve el proceso de recorte de presupuestos sin cortar los beneficios sociales , el resultado es mayoritariamente escéptico: el 48,1% tiene poca o nada de confianza en ello, frente a solo el 25,0% que confía en que los beneficios sociales serán protegidos.

Mucha confianza / Confianza: 25,0%

Mediana confianza: 26,9%

Poca confianza / Nada de confianza: 48,1%

Por otra parte, entre las “áreas que no se deberían recortar”, las personas encuestadas eligieron en un 87,7% proteger la salud pública. Algo similar ocurre con la educación, en donde el 79,2% de las personas quiere evitar recortes.