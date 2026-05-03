“Tomaba para apagar la cabeza”: Álvaro Ballero desclasifica su nueva vida sin beber alcohol

El ex chico reality confesó sentir ganas de beber en ciertos momentos de su vida diaria, sin embargo, ha logrado seguir firme en su decisión.

El ex chico reality, Álvaro Ballero, reflexionó sobre un importante cambio en su estilo de vida, y que lleva practicándolo los últimos cuatro meses: dejó el alcohol.

Como parte de su proceso de llevar una vida más saludable, el cual comenzó en junio del 2025, el publicista cambió también su alimentación e inició una rutina establecida en el gimnasio, consiguiendo hoy en día una mejor versión de sí mismo.

Así ha vivido Ballero los últimos meses sin beber

“Cuatro meses y tres días sin alcohol“, partió diciendo Ballero en sus historias de Instagram durante este fin de semana.





Respecto a cómo se ha sentido sin beber, añadió: “Al comienzo fue muy difícil, las primeras tres semanas; después me acostumbré, hasta dejé de tomar cerveza sin alcohol, pero a veces siento ganas, especialmente si me bajoneo“.

Ballero reconoció que él no tomaba “socialmente”, sin embargo, “tomaba para ‘apagar la cabeza'”, por lo que decidió dejarlo.

“Aquí estamos y seguimos. Gracias”, cerró el ex chico reality sobre las dificultades por las que ha pasado para no dar pie atrás en su decisión.

Revisa aquí la historia de Álvaro Ballero: