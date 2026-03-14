“¿Qué hiciste, Enrique?”: Testimonio sería clave en búsqueda de atacantes de carabinero en Puerto Varas - Chilevisión

En medio de las diligencias para dar con los responsables del brutal ataque que sufrió un carabinero en Puerto Varas, personal de la Policía de Investigaciones logró ubicar a una testigo clave que podría aportar antecedentes relevantes para reconstruir lo ocurrido durante la noche previa al 11 de marzo.
Su testimonio, según se ha conocido, entregaría información que podría resultar determinante para avanzar en la investigación del caso.
Recordemos que el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, está con muerte cerebral tras recibir un balazo en la cabeza mientras ejecutaba un procedimiento en Puerto Varas.