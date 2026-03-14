“¿Qué hiciste, Enrique?”: Testimonio sería clave en búsqueda de atacantes de carabinero en Puerto Varas - Chilevisión

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14/03/2026 11:00

“¿Qué hiciste, Enrique?”: Testimonio sería clave en búsqueda de atacantes de carabinero en Puerto Varas

Una testigo clave entregó un testimonio que podría ser fundamental para reconstruir el ataque que sufrió un carabinero en Puerto Varas y que lo mantiene con muerte cerebral.

En medio de las diligencias para dar con los responsables del brutal ataque que sufrió un carabinero en Puerto Varas, personal de la Policía de Investigaciones logró ubicar a una testigo clave que podría aportar antecedentes relevantes para reconstruir lo ocurrido durante la noche previa al 11 de marzo.

Su testimonio, según se ha conocido, entregaría información que podría resultar determinante para avanzar en la investigación del caso.

Recordemos que el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, está con muerte cerebral tras recibir un balazo en la cabeza mientras ejecutaba un procedimiento en Puerto Varas.

Testigo clave en caso

El trabajo investigativo de la PDI en Puerto Varas permitió dar con una testigo clave en el caso, quien conversó con CHV Noticias y prefirió mantener su identidad en reserva. De acuerdo con su relato, en el lugar se escuchó a una mujer que le pedía a un hombre llamado Enrique que abandonaran el sector.

La testigo comentó también que luego de escuchar los disparos, que tendrían hoy al carabinero con muerte cerebral, la mujer le pidió a "Enrique" que se levantara del lugar y se alejen de la zona.

"Le dijo dos veces el nombre. Dijo '¿qué hiciste, Enrique?, ¡párate, vámonos!'", aseguró la mujer. "Solo se escuchaba una mujer que decía que se apuren", agregaron vecinos del sector.

Estos testimonios cobran especial relevancia para la investigación, ya que en el lugar no existen cámaras de seguridad que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ello, los relatos de testigos resultan fundamentales para reconstruir la cronología de los hechos y determinar cómo se habría desarrollado el ataque, que mantiene al sargento en una situación de alto riesgo y con ventilación mecánica. 

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