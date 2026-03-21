“No lloré de dolor, pero sí de angustia”: El difícil momento médico y familiar de Chriss Mc Millan

Junto a un complejo estado de salud, tanto ella como su familia se encuentran atravesando además un duro momento económico.

La periodista Chriss Mc Millan ha tenido unos duros meses respecto a su estado de salud, y es que tras incesantes dolores de cabeza y hombro, descubrió que nuevamente tenía problemas en las vértebras de la base de su cuello.

Ante esto, la comunicadora debió someterse a una cirugía que generó nuevas dudas sobre otros problemas de salud y más tarde, un choque automovilístico la dejó en una condición aún menos favorable para su columna vertebral.

En conversación con LUN, Mc Millan reveló que tras una resonancia magnetica cervical, los médicos se dieron cuentan que sus nervios que están en la parte trasera del cuello estaban siendo aplastados por dos vértebras.

“Tus nervios no están respondiendo en la mano derecha y afecta tus piernas. No puedes mover tres de tus cuatro extremidades“, le dijeron en ese momento, por lo que debió someterse a una cirugia que, al despertar, la había dejado sin poder mover las piernas.

El duro momento de Chriss Mc Millan

En pleno proceso para recuperar la movilidad de sus piernas, descubrieron una masa en sus ovarios, sin embargo, “por suerte descartaron cáncer”.

Un par de meses más tarde, una hernia empezó a generarle malestar en la zona lumbar, pero no fue hasta que sufrió un accidente de tránsito que la situación se volvió insostenible.





“La herna que había estado dormida se abrió con el golpe. El disco empezó a presionar la raíz del nervio”, explicó, agregando que sentía un dolor insoportable, por que debió regresar a pabellón para que le inyectaran anestesicos y corticoides.

“Esto fue el sábado pasado y recién, después de mucho tiempo, puedo decir que tengo un dolor nivel 2 (…) ha sido devastador y no es algo que ya pasó, no tenemos certezaz de cuánto tiempo va a funcionar”, reveló la comunicadora.

Para peor, en medio de los tratamientos médicos su esposo fue despedido del trabajo. “Tenía que hacerse cargo: son tres niños, una esposa que no podíaa mover el cuello ni las piernas, tomando opioides. Llevamos 8 mesess sin ingresos”, señaló.

Pese a esto útimo, el 1 de abril Chriss comenzará kinesioterapia para recuperar la musculatura perdida (…) escuchar esa palabra, invalidez, con 41 años, fue como un cuchillo en el estómago, esta semana no lloré de dolor, pero sí de angustia“, indicó.