Votar en final de Fiebre de Baile: Elige acá a tu participante favorito para ganar el programa - Chilevisión

04/02/2026 22:03

Votar en final de Fiebre de Baile: Elige acá a tu participante favorito para ganar el programa

El público tendrá un papel fundamental en la elección del ganador o ganadora. Vota acá mismo por Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days o Camila Andrade.

Publicado por CHV Noticias

La final de Fiebre de Baile está a la vuelta de la esquina y la competencia se despedirá con un evento que se tomará el Movistar Arena de Santiago.

Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade se convirtieron en los seis finalistas del espacio, pero solo uno o una se quedará con el primer lugar. 

Además del jurado estelar conformado por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Power Peralta y Edymar Acevedo, el público tendrá un papel fundamental en la elección del ganador. 

Paso a paso: Así puedes votar en la final de Fiebre de Baile

Para votar por tu favorito o favorita en la final de Fiebre de Baile solo sigue este paso a paso:

  • Ingresa al sitio web de Fiebre de Baile en Chilevision.cl (o haz clic acá).
  • Dirígete al botón de Votaciones.
  • Elige a tu participante favorito/a.

Vota acá en la final de Fiebre de Baile

Así puedes ver en vivo la final de Fiebre de Baile

No te pierdas el final de Fiebre de Baile este miércoles 4 de febrero después de CHV Noticias Central.

Podrás seguir la definición a través de la señal abierta y señal online de Chilevisión, así como sus plataformas digitales y la app MiCHV.

O, si prefieres, puedes ver el cierre definitivo junto a Claudio Michaux en el exitoso react.

