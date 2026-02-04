Votar en final de Fiebre de Baile: Elige acá a tu participante favorito para ganar el programa - Chilevisión

El público tendrá un papel fundamental en la elección del ganador o ganadora. Vota acá mismo por Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days o Camila Andrade.
La final de Fiebre de Baile está a la vuelta de la esquina y la competencia se despedirá con un evento que se tomará el Movistar Arena de Santiago.
Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade se convirtieron en los seis finalistas del espacio, pero solo uno o una se quedará con el primer lugar.
Además del jurado estelar conformado por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Power Peralta y Edymar Acevedo, el público tendrá un papel fundamental en la elección del ganador.
Para votar por tu favorito o favorita en la final de Fiebre de Baile solo sigue este paso a paso:
No te pierdas el final de Fiebre de Baile este miércoles 4 de febrero después de CHV Noticias Central.
Podrás seguir la definición a través de la señal abierta y señal online de Chilevisión, así como sus plataformas digitales y la app MiCHV.
O, si prefieres, puedes ver el cierre definitivo junto a Claudio Michaux en el exitoso react.