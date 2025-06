Coté López enfrentó rumores por venta de joyas: “Si creen que estoy muerta de hambre…” - Chilevisión

La modelo generó preguntas luego de que se conociera un video de ella poniendo a la venta algunas de las joyas que le regaló su ex marido, Luis Jiménez.

Coté López despertó dudas sobre su situación económica luego de que se revelaran videos en los que la modelo aparece mostrando algunas joyas que le regaló Luis Jiménez con intención de venderlas.

Así lo reveló el último capítulo de Primer Plano, en el que también se dio a conocer que una de las sociedades que comparte con su ex marido está en quiebra y estaría enfrentando querellas por no pago de facturas.

En esa línea, tras ser consultada por el programa sobre su situación financiera, la modelo bromeó “si ustedes quieren creer que estoy muerta de hambre, mándenme comida, por favor".

Coté López vende joyas que le regaló Luis Jiménez

En los registros revelados por el programa se escucha a la empresaria detallar la procedencia y valor de las joyas.

En ese contexto, se reveló que cada una de las alhajas estaría avaluada entre $6 y $8 millones, sumando un total de $60 millones por todos los accesorios.

En respuesta a esta situación, la influencer negó estar atravesando por un mal pasar financiero, y aseguró haber firmado contratos con distintas marcas por altas sumas de dinero.

De igual manera, respecto a las demandas que atravesaría la sociedad con su ex esposo, explicó que “salí de esa sociedad hace un año y medio, y ahora yo estoy sola. Así que no podría hablar de lo otro. No creo que Luis tenga problemas económicos".

