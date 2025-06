¿A ver a Ryan Eggold?: Cote López lanza indirecta y estallan especulaciones de viaje a Nueva York - Chilevisión

La empresaria y el actor estadounidense fueron vinculados sentimentalmente en los últimos días luego de que sus seguidores se percataran que ambos se siguen en redes sociales e incluso ya existiría un intercambio de mensajes.

Este domingo Cote López hizo una particular publicación en sus redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores, puesto que estaría planeando un viaje a Nueva York.

Aunque el caribe también está dentro de las opciones, Nueva York es la ciudad donde vive el actor Ryan Eggold, a quien se le vinculó sentimentalmente hace unos días.

¿Coté López viajará a ver a Ryan Eggold?

A través de su cuenta de Instagram, Cote López publicó un video cantando la canción "Vikingos" de Migrantes con La Joaqui, cuya letra señala: "Bájate de esa nube que yo te olvidé hace rato, de nuestro amor se venció el contrato. No me valoraste, me trataste como un trapo, queriéndome de a ratos y yo me busqué otro gato".

El video fue rescatado por el portal Infama, quienes aseguraron: "Hace unos días avisamos que se iría de viaje. Fuentes cercanas nos dicen que estaría pensando en viajar a Nueva York o el caribe".

En esa misma línea, un usuario les informó que trabajaba en una agencia de viajes y que la modelo había comprado pasajes. Cabe destacar que el actor Ryan Eggold, con quien se le vinculó sentimentalmente, vive en Nueva York.

López y Eggold se siguen mutuamente en Instagram y según el portal Infama ya habría un intercambio de mensajes entre ambos, sin embargo, al ser consultada por sus seguidores respecto al tema, Cote sólo concluyó: "Yo no tengo UN pretendiente ¿Se entiende?".