¿Nueva pareja? Aseguran que Coté López y famoso actor de Hollywood estarían intercambiando mensajes - Chilevisión

Los rumores comenzaron a surgir luego de que la modelo publicará una historia de Instagram con una indirecta.

Durante estos días comenzó a surgir el rumor de un supuesto romance entre Coté López y un actor de Hollywood, esto luego de que la modelo compartiera una indirecta en sus redes sociales.

La también empresaria publicó en Instagram una historia en un recinto médico, señalando que fue "a ver un cardiólogo... Porque hay un bandido que me robó el corazón jajajajaj".

Si bien la indirecta no daba indicios de quién se trataba, los internautas rápidamente empezaron a hacer teorías y especular.

Coté López y actor de Hollywood

Según el medio InFama, la modelo estaría intercambiando mensajes con el actor Ryan Eggold, famoso por su papel de Tom Keen en The Blacklist, y por ser el protagonista de la serie médica The New Ámsterdam.

El medio también dio a conocer que ambos se siguen en Instagram, lo que despertó rápidamente la emoción de los fanáticos de ambos.

"Por todas nosotras, Cote!", "no podía defraudar la Cote! Bien ahí", "niveles de niveles", "esta es tu idola? Porque la mía si", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en apoyo de la supuesta pareja.