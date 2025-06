“Sacheiiiii”: Actor de Hollywood vinculado a Coté López desató ola de comentarios chilenos en redes - Chilevisión

Seguidores de Coté López llegaron a la cuenta del famoso actor para dejar hilarantes mensajes en medio de las especulaciones.

En los últimos días, comenzó a surgir un rumor en redes sociales que vincula a la modelo y empresaria Coté López con Ryan Eggold, reconocido actor de Hollywood. Ante esto, varios chilenos fueron a su Instagram para dejar algún comentario.

Cientos de usuarios llegaron a la cuenta de Eggold, dejando hilarantes mensajes en medio de las especulaciones.

"La Cote López haciendo patria", "sacheiiiii", "este es mi Chile querido", "ojalá la cuides" y "con todo sino pa que", fueron parte de las reacciones.

El rumor que vincula a Coté López con actor de Hollywood

Según el medio Infama, la exesposa de Luis Jiménez estaría intercambiando mensajes con Eggold, conocido por sus papeles en producciones como The Blacklist y The New Amsterdam.

Incluso, ambos se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que despertó la rápida reacción de los seguidores de la empresaria. Sin embargo, ninguno de los mencionados se ha referido al respecto.

Revisa algunos comentarios acá: