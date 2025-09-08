 Ella tomó la iniciativa y fue a Brasil: La historia detrás del nuevo romance de Coté López - Chilevisión
08/09/2025 08:38

Ella tomó la iniciativa y fue a Brasil: La historia detrás del nuevo romance de Coté López

La modelo dio detalles de su nuevo romance en conversación con Cecilia Gutiérrez para Primer Plano y aseguró que se trata de una relación oficial.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana Coté López sorprendió al compartir un video en sus redes soiales donde aparece con el DJ brasilero William Guimarães, quien sería su nueva pareja.

La empresaria acompañó el registro con una pista de cómo habría iniciado la relación y lo acompañó con la descripción “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

Sin embargo, también entregó nuevos detalles a través de las declaraciones que hizo Cecilia Gutiérrez en Primer Plano

“Tiene un video que se hizo viral y Coté López un día ve ese video y dice ‘qué mino’ y lo empieza a reenviar a sus amigos y lo sigue. Al poco tiempo él la sigue de vuelta y empiezan a conversar”, reveló.

El nuevo romance de Coté López

La panelista contó que la modelo comenzó el romance hace varios meses, pero recién hace unas pocas semanas pudieron verse en persona. 

“Me dice que desde el año pasado que están hablando. Hace un par de meses dejaron de hablar y ahora retomaron el contacto. Hace un par de semanas ella viaja a Brasil e inician una relación”, detalló, asegurando que fue ella quién tomó la iniciativa. 

Por otra parte, Cecilia Gutiérrez desclasificó la versión de Coté López sobre la veracidad del romance, quien le confirmó que se trata de una relación en serio. 

“Por su puesto, si no, no lo hubiera subido a las redes sociales”, expuso la influencer. 

En esa línea, López también habló del estado de la relación y confesó que “nosotros bromeamos con que estamos casados”.

 

