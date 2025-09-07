 VIDEO | “Mais gostoso...”: Coté López encendió las redes con coqueto registro de su nueva conquista - Chilevisión
ChileVisión
07/09/2025 16:40

VIDEO | “Mais gostoso...”: Coté López encendió las redes con coqueto registro de su nueva conquista

La empresaria y modelo publicó una foto de su nuevo romance con la descripción “saudades, meu amor (te extraño, mi amor), Will Guimarães”.

Publicado por CHV Noticias

Coté López sorprendió este domingo a sus seguidores al compartir un video donde aparece junto a quien sería su nueva pareja: El DJ brasileño William Guimarães.

En el registro, la modelo y empresaria le habla en portugués y acompaña la publicación con la frase “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

En las imágenes, se escucha cómo le pide al brasileño que envíe un saludo a sus amigos para que le den el visto bueno.

Sin embargo, poco después eliminó el clip y lo volvió a subir, esta vez sin audio.

Además, en el video se aprecia un momento más íntimo: William le pide un beso a Coté, gesto que ambos terminan compartiendo detrás de cámaras.

Finalmente, la propia López escribió al compartir el registro: Más de un año nos conocimos solo por teléfono".

Y remató con e agora meu maridinho, o mais gostoso do mundo (y ahora es mi marido, el más bonito del mundo).

Mira el video a continuación:

