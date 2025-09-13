 “Esta se volvió loquita”: La verdad detrás del nuevo romance de Coté López - Chilevisión
13/09/2025 09:22

“Esta se volvió loquita”: La verdad detrás del nuevo romance de Coté López

La empresaria reveló la historia detrás de su difundido romance con un DJ de 33 años, esto luego de oficializarlo mediante un video en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Coté López reveló a través de sus redes sociales que su nuevo romance con el DJ brasilero William Guimarães en realidad era una estrategia de marketing.

Y es que hace unos días María José sorprendió al compartir un video con el joven, señalando que hace “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

Mediante una historia de Instagram, a la modelo le llegó un mensaje de una fanática que indicaba "de todas las veces que has hecho 'la reina del marketing' esta fue LEJOS la mejor SECA". Esto luego de que publicara una foto de su nuevo perfume llamado "Meu Amor" junto a Guimarães.

Ante esto, la también empresaria respondió: "Hay algo que quizás ustedes no notaron que era para hacer todo más creíble aún. Primero subí una foto ultra sexy sacando la lengua (cosa que jamás hago), la idea era que pensaran 'uf, esta se volvió loquita'".

En esa línea, indicó que "después subí un vídeo cantando en el feed que decía "y aunque esa bebita tiene dueño", cosa que pensaran que estaba con alguien y por último el video para rematar sexy jajaja".

"Les juro que me reía a carcajadas, pero lo que más me llamó la atención y que las amo por eso es que la mitad por lo menos de los mensajes decían "imposible que la Cote presente a una pareja así, ella es muy privada, etc, etc... Awww", finalizó.

