“¡Grítenlo!”: Coté López dio radical giro a su nuevo romance con galán brasileño - Chilevisión

La empresaria compartió una actualización de su historia de amor con un DJ de 33 años luego de confirmar la relación con un video en sus redes sociales.

El fin de semana pasado Coté López sorprendió al compartir un video en sus redes sociales con un hombre brasileño quien sería su nueva pareja.

Se trata del DJ brasilero William Guimarães de 33 años, con quien la empresaria aseguró que mantenía contacto desde hace “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

VER MÁS DE COTÉ LÓPEZ

La modelo fue consultada por el romance y confirmó la relación junto a algunos detalles a través de Cecilia Gutiérrez en Primer Plano.

“Me dice que desde el año pasado que están hablando. Hace un par de meses dejaron de hablar y ahora retomaron el contacto. Hace un par de semanas ella viaja a Brasil e inician una relación”, relató.

La verdad del nuevo romance de Coté López

La historia tomó un giro completamente radical durante la jornada de este jueves, luego de una publicación que compartió Coté López en su cuenta de Instagram.

Resulta que, tal y como dieron a entender algunas figuras del espectáculo como Adriana Barrientos, todo se trataba de una estrategia de marketing, comúnmente utilizada por la influencer.

“¡GRÍTENLO MI GEEEEEEEEEENTE! ¿Quién lo hizo otra vez?”, escribió junto a una foto del adelanto de uno de sus nuevos productos de su marca de cosméticos CLo.

También envió un mensaje a quienes creyeron en que se trataba de un nuevo romance: “Perdón por seguir el juego y a quien le chamuye un poquito pero si la tele me usa siempre, ¿por qué no yo a ellos?”.