 “¡Grítenlo!”: Coté López dio radical giro a su nuevo romance con galán brasileño - Chilevisión
Minuto a minuto
Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Acusó dichos “racistas y xenófobos”: Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa “La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/09/2025 12:58

“¡Grítenlo!”: Coté López dio radical giro a su nuevo romance con galán brasileño

La empresaria compartió una actualización de su historia de amor con un DJ de 33 años luego de confirmar la relación con un video en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

El fin de semana pasado Coté López sorprendió al compartir un video en sus redes sociales con un hombre brasileño quien sería su nueva pareja.

Se trata del DJ brasilero William Guimarães de 33 años, con quien la empresaria aseguró que mantenía contacto desde hace “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

VER MÁS DE COTÉ LÓPEZ

La modelo fue consultada por el romance y confirmó la relación junto a algunos detalles a través de Cecilia Gutiérrez en Primer Plano.  

“Me dice que desde el año pasado que están hablando. Hace un par de meses dejaron de hablar y ahora retomaron el contacto. Hace un par de semanas ella viaja a Brasil e inician una relación”, relató. 

La verdad del nuevo romance de Coté López

La historia tomó un giro completamente radical durante la jornada de este jueves, luego de una publicación que compartió Coté López en su cuenta de Instagram. 

Resulta que, tal y como dieron a entender algunas figuras del espectáculo como Adriana Barrientos, todo se trataba de una estrategia de marketing, comúnmente utilizada por la influencer. 

“¡GRÍTENLO MI GEEEEEEEEEENTE! ¿Quién lo hizo otra vez?”, escribió junto a una foto del adelanto de uno de sus nuevos productos de su marca de cosméticos CLo. 

También envió un mensaje a quienes creyeron en que se trataba de un nuevo romance: Perdón por seguir el juego y a quien le chamuye un poquito pero si la tele me usa siempre, ¿por qué no yo a ellos?”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025

“No tuve más trabajo”: María José Prieto vuelve a la TV tras sobreseimiento de Cristián Campos

La actriz dará su primera entrevista en televisión en Podemos Hablar, después del largo proceso judicial que enfrentó su esposo, quien fue acusado de abuso sexual contra Raffaella Di Girolamo.

11/09/2025

Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó

La joven de 18 años viajó hasta España el 9 de septiembre sin avisarle a su familia. Según descubrieron después, esta habría ido a juntase con un hombre que conoció por Roblox.

11/09/2025

Lista para su hija: Pangal y Meli Noto sorprendieron al mostrar su lujosa casa terminada

El kayakista compartió un video de todo el proceso de ampliación de su vivienda junto a la argentina, ubicada en el Cajón del Maipo.

11/09/2025