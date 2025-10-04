 “Fue un vicio...”: Esto respondió Coté López cuando le preguntaron si ha consumido drogas - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor poseía tobillera: Dos niños de 6 y 10 años murieron tras choque en la Ruta 78 Jara pasa a Kast y queda primera: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Decretan ALERTA temprana preventiva para el Biobío ante posibilidad de trombas marinas Comenzó el juicio contra sujeto que mató con arma blanca a delivery por retraso en su pedido Caso Bernarda Vera: Presentan querella y denuncias contra ministro Luis Cordero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/10/2025 17:31

“Fue un vicio...”: Esto respondió Coté López cuando le preguntaron si ha consumido drogas

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si alguna vez había consumido drogas.

Publicado por CHV Noticias

Coté López se sinceró con sus seguidores y reveló si alguna vez ha probado drogas, sin especificar a cuáles se refería. 

La modelo abrió una caja de preguntas en Instagram, momento en que un seguidor le consultó si había consumido alguna sustancia de ese tipo.

"Hay que probar de todo en esta vida"

La empresaria respondió señalando que: "Sí, hace 2-3 años tuve unos meses que probé, me arrepiento mucho y hoy me da rechazo siquiera pensarlo".

"Gracias a Dios nunca fue un vicio, solo esporádico, pero bueno, dicen que hay que probar de todo en esta vida", finalizó.

Inmediatamente, algunos de sus seguidores le agradecieron la honestidad. "Amo","amada sinceridad", "es lo mejor de la vida no abusar de ninguna droga, solo algo que sea para el momento"; fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

“Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración

Xephora Alvarado, hermana menor de Angie, preparó una íntima y sencilla celebración que cautivó a los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos por el bebé que está por nacer.

04/10/2025

La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...”

Además de referirse al contexto político y social actual del país, la actriz reveló que en las elecciones presidenciales de este año votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

04/10/2025

“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía

La animadora hizo su chequeo semestral, tras haber tenido cáncer en 2023, y afortunadamente tuvo un buen resultado; sin embargo, se sinceró sobre el miedo que genera someterse a estas pruebas médicas.

04/10/2025

“Te mereces...”: Maly Jorquiera causó revuelo tras mensaje de cumpleaños a Sergio Freire

La comediante celebró el cumpleaños de Freire con el hijo que ambos tienen común y escribió un polémico mensaje con el que tuvo que desactivar los comentarios.

04/10/2025