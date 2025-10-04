“Fue un vicio...”: Esto respondió Coté López cuando le preguntaron si ha consumido drogas - Chilevisión

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si alguna vez había consumido drogas.

Coté López se sinceró con sus seguidores y reveló si alguna vez ha probado drogas, sin especificar a cuáles se refería.

La modelo abrió una caja de preguntas en Instagram, momento en que un seguidor le consultó si había consumido alguna sustancia de ese tipo.

"Hay que probar de todo en esta vida"

La empresaria respondió señalando que: "Sí, hace 2-3 años tuve unos meses que probé, me arrepiento mucho y hoy me da rechazo siquiera pensarlo".

"Gracias a Dios nunca fue un vicio, solo esporádico, pero bueno, dicen que hay que probar de todo en esta vida", finalizó.

Inmediatamente, algunos de sus seguidores le agradecieron la honestidad. "Amo","amada sinceridad", "es lo mejor de la vida no abusar de ninguna droga, solo algo que sea para el momento"; fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.

Mira la historia a continuación: