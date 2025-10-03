“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez - Chilevisión

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

Este viernes Coté López se refirió a la incautación y próximo remate de los bienes de Luis Jiménez luego del quiebre de la empresa Importadora y Comercializadora Jiménez López, el cual lo dejó con una deuda cercana a los $1.192 millones.

La empresaria respondió a una pregunta de un seguidor, el cual le consultó si el remate de las cosas de su exmarido le perjudicaba a ella, a lo que la modelo respondió que los bienes que les quitaron equivalen a las deudas del exfutbolista, por lo cual Luis podría "vivir tranquilamente el resto de su vida".

López comenzó señalando: "Uf Me tienen aburrida con este tema. Mi gente la empresa que quebró era una que teníamos con Luis en conjunto".

"Cuando nos separamos quedó a nombre de él, en ella habían varias oficinas con créditos (entre eso estaba mi auto que olvidé cambiarlo). Como ninguno quiso las oficinas porque somos orgullosos y ninguno quería quedarse con lo otro, esa sociedad quedó en el olvido", agregó.

En esa línea, indicó que "las deudas son de las mismas oficinas que quitaron y esa es la GRAN quiebra y la deuda, están haciendo un show enorme. Luis con lo que ganó en los últimos años de Dubái puede vivir tranquilamente el resto de su vida".

"¿En serio creen que está muriendo de hambre? O que yo le gaste su plata o ¿qué él me gastó la mía? Dejen de inventar por Dios. Y por lo demás Luis me regaló una Range apenas supo que se habían llevado mi auto, él no sabía nada y ahora se solucionará, listo, Fin", finalizó la modelo.

Revisa la respuesta de Coté López: