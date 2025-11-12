La encuesta que da 33,8% a Kaiser para las presidenciales es apócrifa - Chilevisión

Un supuesto sondeo de Pulso Ciudadano le adjudica el liderazgo y ha sido compartido en redes sociales. Pero el contenido es apócrifo: en ningún momento la encuestadora ha publicado resultados donde Kaiser encabeza las preferencias de voto.

El diputado Johannes Kaiser está en alza en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025. Así, un supuesto sondeo de Pulso Ciudadano que le adjudica el liderazgo con un 33,8% de las preferencias ha sido compartido 1.400 veces en redes sociales. Pero el contenido, que circula desde agosto, es apócrifo: en ningún momento la encuestadora ha publicado resultados donde Kaiser encabeza las preferencias de voto.

“Encuesta Pulso Ciudadano Hoy”, se lee sobre la gráfica que se comparte en Instagram, Facebook y TikTok.

Según la lámina, Kaiser ostenta el 33,8% de las preferencias, seguido de los otros candidatos opositores, José Antonio Kast con un 17,3% y Evelyn Matthei con 16,8%.

Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario, se enfrentará a otros siete aspirantes en la primera vuelta de los comicios del 16 de noviembre.

De acuerdo a la última encuesta Plaza Pública de Cadem antes de la veda electoral, Kaiser disputa el tercer lugar (14%) con Matthei (13%) y Franco Parisi (11%), en lo que ha significado un ascenso desde el 8 de agosto, cuando solo marcaba un 5%.

A diferencia de Plaza Pública, que es una encuesta semanal, Pulso Ciudadano es una medición mensual de la consultora chilena Activa Research, quienes realizan estudios de mercado y de opinión pública. En sus resultados nunca dio como favorito a Kaiser.

Una búsqueda inversa de la imagen viral arrojó que esta se compartió por primera vez el 13 de agosto de 2025. De hecho, en la misma lámina aparece el texto “hoy 13 de agosto de 2025”.

Una indagación en Google arrojó distintos artículos periodísticos (1, 2) del 17 de agosto de 2025 en donde dieron a conocer los resultados de la medición de Activa Research, que daban a la candidata oficialista Jeannette Jara el liderazgo por esas fechas con un 26%, seguida de Kast con un 21%.

Al revisar los registros de la encuesta Pulso Ciudadano desde julio a fines de octubre (1, 2, 3, 4, 5, 6), en todas estas mediciones Jara obtiene la mayoría de las preferencias para pasar a segunda vuelta, seguida de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano.

En cuanto a Kaiser, en julio el candidato se encontraba en quinto lugar, pero en agosto osciló entre el cuarto y quinto. En septiembre y la primera semana de octubre, Kaiser se mantuvo en quinto lugar, y en los últimos días de octubre subió al cuarto puesto.

En ningún momento Kaiser superó el 30% de las preferencias. Solamente Jeannette Jara logró superar este margen, cuando en la medición entre el 15 y 17 octubre marcó un 31,1%.

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.